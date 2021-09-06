Два литовских таможенника по ошибке уехали в Россию

Два сотрудника таможни Кибартайского железнодорожного поста случайно уехали в Калининградскую область. Об этом сообщает Таможенная служба Литвы.
Таможенники
В Литву таможенники вернулись 5 сентября в 14:00 после обращения литовского МИД и таможни к российскому представительству в Вильнюсе. Российская сторона предоставила таможенникам приемлемые бытовые условия во время их нахождения на территории РФ.
Таможня Литвы расследует обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что австрийские таможенники задержали в аэропорту Вены пассажира, который пытался провезти 74 хамелеона в носках и пустых коробках из-под мороженого. Торговля хамелеонами из Танзании легальна, однако для этого нужно получать разрешение от властей страны, так как популяция ящериц строго контролируется. У задержанного в Вене мужчины такого документа не было.