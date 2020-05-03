Лесной пожар произошёл в Подмосковье

В Ногинском лесничестве Московской области возник лесной пожар на площади около 0,2 гектара.
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В квадрате № 9 Ногинского лесничества при наземном патрулировании обнаружен низовой пожар на общей площади 0,2 гектара, — рассказал представитель экстренных служб.
Угрозы для близлежащих населённых пунктов нет. Кроме того, на месте происшествия группой патрулирования был задержан 15-летний подросток, который, предположительно, поджёг сухую траву.
Как ранее писал NEWS.ru, государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели продолжают ликвидировать очаги пожаров в зоне отчуждения около Чернобыльской АЭС.
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