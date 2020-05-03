Лесной пожар произошёл в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/5504fb90-8d50-11ea-9067-fa163e074e61_660.jpg Фото: центрлесхоз.рф

В Ногинском лесничестве Московской области возник лесной пожар на площади около 0,2 гектара.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах. По его данным, возгорание было обнаружено при патрулировании 3 мая в 15:50 мск.

В квадрате № 9 Ногинского лесничества при наземном патрулировании обнаружен низовой пожар на общей площади 0,2 гектара, — рассказал представитель экстренных служб.

Угрозы для близлежащих населённых пунктов нет. Кроме того, на месте происшествия группой патрулирования был задержан 15-летний подросток, который, предположительно, поджёг сухую траву.

Как ранее писал NEWS.ru, государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели продолжают ликвидировать очаги пожаров в зоне отчуждения около Чернобыльской АЭС.