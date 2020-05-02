Украинские спасатели продолжают ликвидировать очаги пожаров около ЧАЭС

https://static.news.ru/photo/6afc2bee-8c38-11ea-ab33-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели продолжают ликвидировать очаги пожаров в зоне отчуждения около Чернобыльской АЭС.

Пресс-служба ведомства сообщила, что лесные пожары на территории Лугинского, Овручского, и Олевского районов Житомирской области локализованы. Спасатели тушат отдельные очаги тления торфяников, а также лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщает «Интерфакс».

На очагах тления торфяников работают 203 спасателя и 64 единицы техники. А на очагах тления других очагов — 405 человек и 75 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что два последних очага пожаров возле села Кривая Гора и в районе сел Рудьки и Буряковка в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализованы. Однако продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитятковском, Парышевскому и Лубянском лесничествах.