Пожар в чернобыльской зоне окончательно локализован

https://static.news.ru/photo/90a83b88-895b-11ea-863e-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Два последних очага пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализованы. Об этом сообщила ГСЧС Украины в Facebook.

Отмечается, что речь идёт об очагах возле села Кривая Гора и в районе сел Рудьки и Буряковка. При этом продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитятковском, Парышевскому и Лубянском лесничествах.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», ликвидацию остатков возгораний будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Работа будет проходить в плановом режиме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, участвовавшим в тушении масштабного пожара в чернобыльской зоне.

ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил ЧП ради забавы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС после десяти дней пожаров превратилась почти в безжизненную территорию. Это теперь не только сгоревший лес, но и полностью уничтоженное село Магдин, наполовину сгоревшее село Личманы.