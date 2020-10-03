Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку под Санкт-Петербургом

https://static.news.ru/photo/65160304-059f-11eb-a694-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/szsut.sledcom

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на территории порта Бронка в Ломоносове Ленинградской области.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. Пилоту удалось посадить самолёт так, что никто не пострадал. На борту было два человека. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба Северо-Западного управления СКР на транспорте.

Ранее на территории Ульяновской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. В результате происшествия погиб пилот. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Красное Сюндюково. Самолётом владеет индивидуальный предприниматель. Полёт, закончившийся трагедией, с органами организации воздушного движения не согласовывался, писал NEWS.ru.