Крупный пожар произошёл на складах в Иркутске

Крупный пожар произошёл на складах в ИркутскеСкладские помещения на площади более 1000 «квадратов» горели в Иркутске
В Иркутске ликвидирован крупный пожар. Огонь охватил складские помещения, площадь распространения возгорания составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУМЧС по Иркутской области.
Сообщение о возгорании складских помещений на улице Воровского
Из складских помещений самостоятельно сумели выбраться 10 человек. Погибших и пострадавших нет.
В результате пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров. Распространение на соседние здания, где находятся склады готовой продукции, допущено не было.
В настоящее время происходит проливка конструкций. В тушении пожара участвовали 41 человек и 9 единиц специальной техники.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Он расположен в городе Свободный в Амурской области. В результате сработала штатная система пожаротушения. Причиной стало локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.