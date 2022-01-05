Крупный пожар произошёл на складах в Иркутске

В Иркутске ликвидирован крупный пожар. Огонь охватил складские помещения, площадь распространения возгорания составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУМЧС по Иркутской области.

Сообщение о возгорании складских помещений на улице Воровского поступило на пульт пожарной охраны города в 08:12 по местному времени (03:12 мск) 6 января. К моменту прибытия экстренных служб площадь распространения огня достигла 900 квадратных метров. Имелась угроза перехода пожара на соседние строения.

Из складских помещений самостоятельно сумели выбраться 10 человек. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров. Распространение на соседние здания, где находятся склады готовой продукции, допущено не было.

В настоящее время происходит проливка конструкций. В тушении пожара участвовали 41 человек и 9 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Он расположен в городе Свободный в Амурской области. В результате сработала штатная система пожаротушения. Причиной стало локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.