Стена обрушилась на цементном заводе в Волховском районе Ленинградской области. Под обломками могут находиться как минимум два человека.
По некоторым данным, инцидент произошёл во время разборки конструкций предприятия «Пикалевский цемент».
Информацию о случившемся подтвердили в ГУ МЧС по области. На место выехали сотрудники экстренных служб, передаёт телеканал «
Ранее News.ru писал, что стена жилого дома во Владимирской области обрушилась из-за хлопка газа. Инцидент произошёл в посёлке Приозёрный Вязниковского района. Из постройки были эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей.