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Один из семи госпитализированных после отравления подсолнечным маслом скончался в ульяновской больнице. Об этом сообщили в Минздраве Ульяновской области. Всего в областной клинический центр доставили семь человек, среди них — двое детей.

У всех пострадавших взяты необходимые анализы, на их основании будет установлена причина отравления, — сообщил источник ТАСС. Ранее в Минздраве пояснили, что все пострадавшие употребляли в пищу масло домашнего производства,...