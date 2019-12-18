История с сомнительными консервами, к производству которых оказались причастны сотрудники исправительной колонии № 4 в Белгородской области, обросла новыми подробностями. Гендиректор ООО «Горизонт-капитал» Елена Дудорова, которая обращалась в учреждение ФСИН якобы в интересах отбывавшего там 10-летний срок Владислава Телепнёва — подельника экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова — сама оказалась фигурантом уголовного дела. Её подозревают в покушении на убийство другого чиновника правительства Московской области, который сам был осуждён за гибель липецкого депутата, чей труп по старинке закатали в бетон. NEWS.ru продолжил разбираться в хитросплетениях этого кейса.

Больше горизонтов, хороших и разных

После того как Алексей Кузнецов получил 14 лет колонии за многомиллиардные махинации, создатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин обнародовал датированное 10 апреля 2018 года обращение гендиректора ООО ИФК «Горизонт капитал» (Horizon Capital) Елены Дудоровой на имя начальника белгородской ИК-4 Сергея Плясова. Коммерческая фирма, являющаяся, по данным правозащитника, подконтрольной Владиславу Телепнёву, в интересах некоего неназванного клиента узнавала про консервы, которые реализовывала колония на электронной площадке. По официальной версии, этим письмом всё и закончилось. Однако уже через год подельник Алексея Кузнецова вышел на свободу по УДО. По данным правозащитника , оно могло быть получено вследствие того, что чиновники тюремного ведомства договорились о приобретении Телепнёвым у ИК-4 «214,5 тонны бракованных маринадов за 15 млн рублей в обмен на содействие в освобождении в порядке ст. 80 УК».

Ранее, разбираясь в этой истории, NEWS.ru выяснил, что существуют два ООО с аналогичным названием ИФК «Горизонт капитал». Одно из них зарегистрировано в Москве, и его гендиректором числится Елена Дудорова, указанная в обращении в белгородскую ИК-4. Другое — в подмосковных Мытищах. Причём у двух этих компаний оказались идентичные сайты, url которых различается лишь одним знаком.

После предыдущей публикации в редакцию NEWS.ru обратился гендиректор второго, подмосковного, ООО ИФК «Горизонт капитал» Александр Басистый, который на сайтах обеих компаний указан как юрист. По его словам, ранее он работал с Еленой Дудоровой, но впоследствии их пути разошлись. Женщина, добавил он, в какой то момент перестала платить своим сотрудникам зарплату, а позднее и вовсе оказалась в СИЗО. Правда уже за другие грехи.

Она (Дудорова. — NEWS.ru.) нас привлекала как юристов для работы в суде. Мы занимались именно судебной работой. И проработав почти три года, у нас сложилась хорошая деловая репутация с теми, кто обращался в «Горизонт капитал». А потом мы перестали с ней общаться, так как она перестала нам платить. Ей просто стал неинтересен юридический бизнес, она перестала этим заниматься. А так как у данной компании была хорошая деловая репутация, мы решили использовать бренд, который использовали при работе с Еленой Александровной, — объясняет схожесть сайтов Александр Басистый.

Говоря о письме Елены Дудоровой в белгородскую колонию, он пояснил, что ранее о существовании некоторых клиентов не знал, но допустил, что «она не чуралась и этим».

Допускаю, что это (письмо в ИК-4. — NEWS.ru.) делала она. Но у неё нет того делового стиля, который [используется] в письме. Но подпись точно её. У неё очень жёсткое отношение к подписи было. «Никакого факсимиле, только я подписываюсь», — она всегда так говорила. Даже когда срочно нужно было что-то подписать — все документы возили ей на подпись. Печать тоже хранилась только у неё в сейфе взаперти, — пояснил Басистый.

Также Басистый обратил внимание на то, что у двух ООО ИФК «Горизонт капитал» разные виды деятельности, а Елена Дудорова в настоящее время вовсе не у руля. В марте Хамовнический суд Москвы арестовал 43-летнюю жительницу столицы. Её подозревают в подготовке заказного убийства экс-замминистра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.

Заказавшая заказчика?

По версии следствия, в феврале Дудорова, задолжавшая Харитонову 50 млн рублей, обратилась к знакомому с просьбой помочь найти киллера, чтобы «решить проблему». За убийство она собиралась заплатить 3,5 млн рублей. Вместо этого мужчина обратился к силовикам и роль предполагаемого киллера сыграл оперативник. Последний 5 марта встретился с «заказчицей» и сообщил, что убил бывшего чиновника , представив фотографии инсценировки преступления. В итоге женщину задержали.

Елена Дудорова Елена Дудорова/Facebook

В правительстве Подмосковья Дмитрий Харитонов работал в 2000-е годы. Как и экс-министр финансов региона Алексей Кузнецов, он также имел отношение к криминалу. В 2015 году этого чиновника отправили в колонию (из которой он вышел по УДО) по делу об убийстве бизнесмена и депутата липецкого горсовета от партии «Единая Россия» Михаила Пахомова.

На сайте СК указано, что Дмитрий Харитонов, которого якобы хотела «заказать» Елена Дудорова, в 2012-2013 годах вместе с шестью другими фигурантами дела (Сергеем Красовским, Евгением и Алексеем Забродиными, Дмитрием Ермаковым, Дмитрием Столярчуком и Арменом Тер-Минасяном) несколько раз пытались похитить Пахомова с целью вымогательства у того крупной суммы денег.

В 2011 году между директором ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» Сергеем Красовским и генеральным директором ООО «Торг Сервис», организация которого фактически была подконтрольна Михаилу Пахомову, был заключён договор генерального подряда на устройство детских и спортивных площадок на территории Московской области. Согласно договору, стоимость работ, подлежащих выполнению, составляла 1,2 млрд рублей. Эти денежные средства были перечислены на расчетный счёт ООО «Торг Сервис». При этом Харитонов, занимавший в 2011-2012 годах должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области, контролировал исполнение программы по обустройству детских и спортивных площадок на территории Московской области. Впоследствии Евгений Харитонов и Сергей Красовский организовали похищение Пахомова с целью вымогательства у потерпевшего части этой суммы в размере 85 млн рублей, — говорится в пресс-релизе СК.

Но что-то пошло не так. Похищение удалось совершить 12 февраля 2013 года. Пахомова избили, а один из исполнителей, Дмитрий Ермаков, трижды выстрелил в депутата из пистолета. От полученных травм мужчина скончался.

После этого злоумышленники доставили тело липецкого единоросса в село Кудиново Ногинского района Московской области. Там фигуранты дела поступили в лучших традициях «лихих» 1990-х — зацементировали труп своей жертвы в металлической бочке. В итоге убитого нашли 17 февраля 2013 года в гаражном кооперативе под названием «Рассвет».

За это преступление больше всех — 14 лет колонии — получил Ермаков, Харитонову дали семь лет, остальным фигурантам — от шести до трёх с половиной.

От банка до консервных банок

Возвращаясь к белгородской истории с письмом Елены Дудоровой якобы в интересах подельника Алексея Кузнецова — Владислава Телепнёва, NEWS.ru выяснил интересные подробности. Они, в частности, проливают некоторый свет на возможную связь московского ООО «Горизонт Капитал» с севшим на 14 лет экс-министром финансов Подмосковья.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Дудорова входила в состав правления ЗАО АКБ «Московский залоговый банк» (МЗБ). Как рассказывал в 2015 году старший следователь по особо важным делам при председателе СК Александр Филин, экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, его супруга Жанна Буллок и её помощник Дмитрий Котляренко, «понимая, что для совершения финансовых операций, по которым похищенные средства будут перечисляться на счета подконтрольных фирм, им необходимо иметь „карманный“ банк, они взяли под свой контроль Московский залоговый банк».