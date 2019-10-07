https://static.news.ru/photo/7e8a2f38-e98d-11e9-9f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: vesselfinder.com

Контейнеровоз Сosco England, шедший под флагом Гонконга, сел на мель вблизи Владивостока, сообщил начальник местного морского спасательно-координационного центра Николай Пирожков.

По его словам, теплоход после сильного порыва ветра сдрейфовал на якоре на песчаную отмель острова Скрыплева.

Разлива топлива нет, пострадавших нет, загрязнения окружающей среды, судно повреждений не получило, — уточнил он.

Пирожков добавил, что через несколько часов портовым буксирам удалось снять судно с мели, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что севший 4 октября на мель паром с техникой и пассажирами на территории Якутии доставили к берегу реки Алдан. В ГУ МЧС по республике отметили, что на мель села не баржа, а буксир. Его отправили на берег реки для проведения ремонтных работ.