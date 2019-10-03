https://static.news.ru/photo/73ec67d4-e687-11e9-bdd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК России/vk.com

Севший 4 октября на мель паром с техникой и пассажирами на территории Якутии доставили к берегу реки Алдан. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по республике.

В ведомстве отметили, что на мель села не баржа, а буксир. Его отправили на берег реки для проведения ремонтных работ.

Буксир произвёл сцепку, в дальнейшем доставил паром к берегу. Пассажиры и автотранспорт следуют по своему маршруту, — приводит РИА Новости сообщение ГУ МЧС по Якутии.

Ранее News.ru писал, что на борту севшего на мель парома находились 40 человек. Буксир оказался на мели в 12 км от села Кэскил. Глава Томпонского района, в котором и произошёл инцидент, Константин Сайфутдинов сообщил, что людей утром 4 октября вывезли на лодках. Затем каждому из них было обеспечено питание в кафе.

Причиной случившегося назвали поломку редуктора.