https://static.news.ru/photo/11c7d1c4-4ef6-11ea-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт со стрельбой произошёл в центре Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, участниками стали трое мужчин, которые решили выяснить отношения прямо на улице.

По информации ТАСС, между мужчиной и двумя неизвестными завязалась ссора. Один из злоумышленников достал травматический пистолет и произвёл два выстрела. По данному факту проводится проверка.

Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестные злоумышленники устроили стрельбу по автосалону на юго-востоке Москвы. В результате повреждены пять машин. Инцидент произошёл на Рязанском проспекте. Неизвестные подъехали к автосалону на автомобиле ВАЗ-2115 и один из них произвёл несколько выстрелов из неустановленного оружия. Среди сотрудников салона и прохожих никто не пострадал.