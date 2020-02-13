Конфликт со стрельбой произошёл в центре Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, участниками стали трое мужчин, которые решили выяснить отношения прямо на улице.
По информации ТАСС, между мужчиной и двумя неизвестными
Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестные злоумышленники устроили стрельбу по автосалону на юго-востоке Москвы. В результате повреждены пять машин. Инцидент произошёл на Рязанском проспекте. Неизвестные подъехали к автосалону на автомобиле ВАЗ-2115 и один из них произвёл несколько выстрелов из неустановленного оружия. Среди сотрудников салона и прохожих никто не пострадал.
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