Компания, где работал погибший в ДТП с участием Ефремова, рассказала о нём

https://static.news.ru/photo/3acf76c0-aa32-11ea-ad97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фирма, сотрудником которой был погибший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказала о нём. Мужчине было 57 лет, он проработал в компании, занимающейся доставкой продуктов, более двух лет.

Мы потрясены и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи. Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек. Наши водители — наша главная ценность. Это те, кому мы доверяем представлять нас перед нашими покупателями. И Сергей был достойнейшим из наших сотрудников. Это огромная потеря для нас, — говорится в заявлении «Деликатеска.ру».

Компания пообещала оказать помощь семье Сергея Захарова. Сам мужчина родом из Рязани, там и живут его родные: жена, пожилая мама и двое детей.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь — мужчина скончался в больнице утром 9 июня. Экспертиза показала, что артист в момент ДТП был пьян.

Сам Ефремов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.