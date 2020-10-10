Командира корабля нашли мёртвым во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/31a7ea82-0c5c-11eb-aecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Во Владивостоке нашли мёртвым 33-летнего командира надводного боевого корабля Тихоокеанского флота (ТОФ). По предварительным данным, офицер покончил с собой.

В штабе Тихоокеанского флота факт смерти подтвердили, отметив, что ведутся следственные действия, — сообщил РИА Новости представитель ТОФ.

По данным местного портала NewsVl.ru, тело командира нашли сослуживцы. В ходе проверки выяснилось, что капитан 3-го ранга долгое время пребывал в депрессии из-за бракоразводного процесса. У погибшего осталось двое малолетних детей.

Сотрудники военного СК сейчас проводят доследственную проверку, в том числе службы психологической помощи ТОФ. Основная версия следствия — самоубийство.

Как писал NEWS.ru, в Москве покончил с собой 85-летний писатель и изобретатель Марк Эльяш. В оставленном внучке письме он сообщил, что покончил с собой из-за серьёзного заболевания. На счету Эльяша свыше 60 патентов, 10 научно-технических книг и 47 журнальных публикаций.