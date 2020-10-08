В Москве покончил с собой писатель и изобретатель Марк Эльяш

https://static.news.ru/photo/5eb6266c-0a0c-11eb-aa7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В Москве покончил с собой 85-летний писатель и изобретатель Марк Эльяш. В оставленном внучке письме он сообщил о тяжёлой болезни.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины обнаружила внучка в квартире дома на Верхней Красносельской улице. По её словам, она получила сообщение от дедушки со словами: «Я умер. Смотри почту». В послании он объяснил, что покончил с собой из-за серьёзного заболевания.

Эльяш родился в 1935 году. Является автором нескольких повестей и романов. Во времена СССР работал главным технологом в организациях системы Министерства монтажных и специальных строительных работ, руководил внедрением в практику проектирования и строительства объектов химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, микробиологической, медицинской промышленности. На его счету свыше 60 патентов, 10 научно-технических книг и 47 журнальных публикаций.

Ранее NEWS.ru писал, что 2 октября главный редактор KozaPress Ирина Славина совершила самоубийство перед отделением МВД. Как рассказал юрист организации «Агора», незадолго до этого у женщины проходили обыски, а в отношении неё были возбуждены уголовные дела за неуважение к власти и публикацию фейков. На своей странице в Facebook журналистка оставила предсмертное послание, в котором попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.