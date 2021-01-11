Командир эсминца подозревается в краже винтов корабля весом 26 тонн

https://static.news.ru/photo/c7504582-5452-11eb-8094-fa163e074e61_660.jpg Эсминец "Беспокойный" Фото: ru.wikipedia.org/Mil.ru, CC BY 4.0,

Командир эсминца «Беспокойный» подозревается в краже двух гребных винтов корабля, каждый из которых весит 13 тонн. Преступление было совершено, пока эсминец находился на судостроительном заводе, действовал офицер в компании с другими военнослужащими и гражданскими лицами.

По версии следствия, похитители подменили бронзовые винты на аналогичные металлические, которые намного ниже и по стоимости, и по качеству. В итоге государству был причинён ущерб на 39 млн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу СУ СКР по Балтфолоту Сергея Шаршавых.

Расследование преступления будет завершено в ближайшее время. Эсминец «Беспокойный» эксплуатируется с 1992 года. В мае 2018 года корабль прибыл с базы Балтфлота к месту вечной стоянки в Кронштадте, где был превращён в музей и стал местом учебных экскурсий.

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