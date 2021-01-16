Количество жертв землетрясения в Индонезии достигло 78 человек

https://static.news.ru/photo/2678984c-58d7-11eb-856b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Opan/XinHua/Global Look press

Продолжает поступать информация о погибших при землетрясении в индонезийской провинции Западный Сулавеси. По последним данным, число жертв стихийного бедствия выросло до 78 человек.

В обшей сложности 67 человек погибло в городе Мамуджу, ещё 11 — в соседнем районе Маджене. Издание подчёркивает, что военные инженеры сумели открыть движение по разрушенным дорогам, чтобы обеспечить доставку гуманитарных грузов. Также в регионе восстанавливается электроснабжение и телефонная связь, сообщает DailyJournal.

Без крыши над головой остались тысячи людей, сообщалось о 826 пострадавших. Во время толчков почти 28 тысяч человек успели укрыться в убежищах, но у них заканчиваются продукты, одеяла и другие жизненно необходимые вещи.

Один из пострадавших был пациентом больницы Митра Манакарра в Мамуджу. Он рассказал, что спал, лёжа под капельницей, и проснулся от толчков. Он вытащил из руки иглу и выбежал наружу, где увидел, как медперсонал помогает выбраться пациентам, которые не могли передвигаться самостоятельно. Практически сразу здание разрушилось.

Я плакал, когда увидел, что больница, где я лежал, рухнула, а люди всё ещё оставались внутри. Я мог бы умереть, если бы не успел выйти, — рассказал мужчина, отец троих детей. Их дом также был уничтожен стихией.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Западном Сулавеси 15 января примерно в 02:28 по местному времени (14 января в 21:28 мск). Эпицентр находился на расстоянии 6 км к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине 10 км. В четверг в 14:35 по местному времени (09:35 мск) в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9. С четверга местная сейсмологическая служба зафиксировала 28 афтершоков.

Ранее NEWS.ru писал, что сейсмологи Узбекистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр которого находился в Афганистане. Согласно данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики, подземные толчки ощутили жители почти всей территории страны. Землетрясение произошло 17 января в 01:02 (23:02 мск). Специалисты также уточнили, что расстояние от эпицентра до Ташкента составляет 552 км в юго-восточном направлении.