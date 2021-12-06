Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине

На Сахалине выбросило на мель китайский сухогруз Xing Yuan. Инцидент произошёл во время шторма в порту города Холмск, когда судно снялось с якоря. На борту корабля находится 12 членов экипажа. Никто не пострадал, сообщили ТАСС в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) «Южно-Сахалинск».

Судно в балласте, груза на нём нет. Сухогруз не получил повреждений, поэтому утечки топлива нет, экипаж не пострадал, — рассказали в спасательном центре.

Как уточняется, порт приписки китайского сухогруза — Сьерра-Лионе. Все члены судна являются гражданами КНР, экипаж эвакуацию не запрашивал.

В настоящее время на место происшествия выехала оперативная группа МЧС. Часть порта, где находится сухогруз, огородили. В мэрии Холмского района добавили, что судно снимут с мели после улучшения погоды.

Ранее сообщалось, что торговое судно «Руслана», принадлежащее России, было задержано в Гданьском заливе совместными усилиями польских пограничников и военно-морских служб. Сухогруз осуществлял доставку стальных конструкций из литовской Клайпеды в Гданьск.

По данным польской стороны, ночью 4 декабря было зафиксировано отклонение российского корабля от курса, при этом экипаж не реагировал на сигналы служб и офиса капитана порта. Сухогруз едва не сел на мель и, по словам пограничников, якобы нарушил маршрут, находясь близко от побережья. Через некоторое время поляки вступили в контакт с экипажем и направили судно на якорную стоянку. По словам судовладельца Алексея Суровцева, причиной задержания стали нетрезвые члены экипажа.