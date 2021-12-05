Названа причина задержания российского сухогруза в Польше

Причиной задержания российского сухогруза «Руслана» польскими пограничниками стали нетрезвые члены экипажа. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит корабль, Алексей Суровцев. По словам судовладельца, на борту находились капитан судна, его старший помощник и электромеханик. Экипаж корабля будет заменён на новый.

Да, честно говоря, да, немножко было там остаточное явление. Но это недопустимо, конечно, — сказал он.

Суровцев отметил, что после этого инцидента экипаж будет заменен, 6 декабря из Калининграда им на смену выезжают другие моряки.

Он также добавил, что корабль не отклонялся от курса. По его словам, экипаж шёл на рейд, но «немножко проскочил», затем снова вернулся.

Они от курса не отклонялись никуда, это так поляки пишут. Они шли на рейд, но немножко проскочили, потом вернулись обратно на рейс. Но тут приехал польский контроль, пограничники, сами понимаете, какая обстановка сейчас, поэтому лишь бы только придраться, — сообщил Суровцев.

В настоящее время «Руслана» стоит на рейде порта Гданьск в Польше. В понедельник, 6 декабря, планируется выгрузка, а в среду, 8-го, — выход из Польши.

Ранее сообщалось, что торговое судно «Руслана», принадлежащее России, задержано в Гданьском заливе совместными усилиями польских пограничников и военно-морских служб. Сухогруз осуществлял доставку стальных конструкций из литовской Клайпеды в Гданьск.