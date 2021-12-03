Польские пограничники задержали российское торговое судно

Российское торговое судно задержано в Гданьском заливе силами польских пограничников и военно-морских служб, сообщает RMF FM. По имеющимся данным, речь идёт о сухогрузе «Руслана», который принадлежит петербургской компании. Он осуществлял доставку стальных конструкций из литовской Клайпеды в Гданьск.
По данным полькой стороны, в субботу ночью
Ранее в датском порту Скаген задержали научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе». Оно принадлежит Институту океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. Известно, что судно было задержано по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd. Претензии связаны с предыдущей коммерческой деятельностью корабля.