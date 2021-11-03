Российское судно задержали в Дании по иску из Канады

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал единственный способ выживания Украины. По его словам, украинскому президенту следовало бы наладить отношения с Москвой вместо того, чтобы строить планы на случай конфликта, передаёт РИА Новости.

Касательно всех этих планов, они должны строить план другой, который мог бы способствовать реализации Минских соглашений. Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны, —...