Российское судно задержали в Дании по иску из Канады
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
15:49, 04 ноября 2021
Фото: ocean.ru
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Иск против российского судна «Академик Иоффе», задержанного в Дании, подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Копенгагене.
На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт. При необходимости им будет оказана консульская помощь, — рассказали в дипмиссии.
Ранее в посольстве РФ в Дании сообщили, что 1 ноября в порту Скаген задержали научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе». Оно принадлежит Институту океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. Уточняется, что все судовые документы были изъяты. В посольстве также подчеркнули, что НИС используется в научных целях.