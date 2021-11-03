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Российское судно задержали в Дании по иску из Канады

15:49, 04 ноября 2021
Российское судно задержали в Дании по иску из Канады Фото: ocean.ru
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Иск против российского судна «Академик Иоффе», задержанного в Дании, подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Копенгагене.

На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт. При необходимости им будет оказана консульская помощь, — рассказали в дипмиссии.

Ранее в посольстве РФ в Дании сообщили, что 1 ноября в порту Скаген задержали научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе». Оно принадлежит Институту океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. Уточняется, что все судовые документы были изъяты. В посольстве также подчеркнули, что НИС используется в научных целях.

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