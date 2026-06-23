Россиянам рассказали, с каким святым связаны случаи исцеления от болезней

Святитель Иоанн Тобольский связан со множеством случаев исцеления от болезней, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, митрополиту также молятся о даровании мудрости и помощи в добрых делах.

23 июня мы чествуем святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири, чудотворца, которого называют «новым Златоустом» за его пламенные проповеди. Его главный труд — «Илиотропион, или Сообразование человеческой воли с Божественною волею» — стал духовным бестселлером на многие годы. Эта книга учит человека всегда поворачиваться к Солнцу Правды — Христу. Ему молятся о даровании мудрости и твердости в вере, о помощи в обучении и в добрых делах, об исцелении от болезней и о том, чтобы наша воля всегда была сообразна с волей Божией. Многочисленные случаи чудесных исцелений от его мощей сделали его почитание всенародным, — поделился Иванов.

Ранее настоятель храма святого князя Владимира в Новогирееве протоиерей Алексей Батаногов заявил, что если на улице, в парке или на пляже был обнаружен нательный крестик, то его можно принести в храм, если владелец не будет найден. По его словам, не следует поддаваться суевериям, согласно которым поднимать чужой крестик недопустимо.