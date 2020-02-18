Директор китайской компании закупил в России партию медицинских масок на семь миллионов рублей, однако не смог забрать покупку.
Об этом
Мужчина перевёл поставщику семь миллионов рублей, однако в назначенный срок товара не дождался. Тогда он попробовал позвонить продавцу, но номер оказался заблокирован. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
Ранее NEWS.ru писал о том, что КНР приобрела в Туркменистане миллион медицинских масок из-за вспышки в Китае коронавируса нового типа. Пекин потратил на покупку $200 тысяч. В самой республике случаев заражения не выявляли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен