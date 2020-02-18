https://static.news.ru/photo/1ef84f28-5256-11ea-ad8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Hajek/CTK/Global Look Press

Директор китайской компании закупил в России партию медицинских масок на семь миллионов рублей, однако не смог забрать покупку.

Об этом сообщает «360», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным издания, 11 февраля гражданин КНР связался на «Авито» с продавцом медицинских масок и заключил с ним контракт на поставку индивидуальных средств защиты, чтобы в дальнейшем доставить их в Пекин.

Мужчина перевёл поставщику семь миллионов рублей, однако в назначенный срок товара не дождался. Тогда он попробовал позвонить продавцу, но номер оказался заблокирован. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

Ранее NEWS.ru писал о том, что КНР приобрела в Туркменистане миллион медицинских масок из-за вспышки в Китае коронавируса нового типа. Пекин потратил на покупку $200 тысяч. В самой республике случаев заражения не выявляли.