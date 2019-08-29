Неизвестные злоумышленники подбросили окровавленную голову свиньи на капот автомобиля кандидата в Мосгордуму Дмитрия Кошлакова-Крестовского. В неё был воткнут огромный нож.
По словам политика, перед этим представителям его штаба неоднократно угрожали.
Агитаторы <...> получали угрозы во время своей работы на пикетах, а женщина-волонтёр была избита неустановленным лицом, — написал кандидат в соцсети «ВКонтакте».
Он уточнил, что рядом с «кровавым посланием» находился обрывок картона с размытой надписью, прочесть которую не представлялось возможным.
Мужчина обратился с заявлением в полицию.
Ранее News.ru писал, что юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая не была зарегистрирована кандидатом, заявила о нападении. Когда она садилась в такси у своего дома, неизвестный плеснул в неё «какой-то грязью».
Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября.