https://static.news.ru/photo/c4ea99bc-ca67-11e9-a788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henry, P/Global Look Press

Неизвестные злоумышленники подбросили окровавленную голову свиньи на капот автомобиля кандидата в Мосгордуму Дмитрия Кошлакова-Крестовского. В неё был воткнут огромный нож.

По словам политика, перед этим представителям его штаба неоднократно угрожали.

Агитаторы <...> получали угрозы во время своей работы на пикетах, а женщина-волонтёр была избита неустановленным лицом, — написал кандидат в соцсети « ВКонтакте ».

Он уточнил, что рядом с «кровавым посланием» находился обрывок картона с размытой надписью, прочесть которую не представлялось возможным.

Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Ранее News.ru писал, что юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая не была зарегистрирована кандидатом, заявила о нападении. Когда она садилась в такси у своего дома, неизвестный плеснул в неё «какой-то грязью».

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября.