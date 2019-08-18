https://static.news.ru/photo/a969d0fa-c1b5-11e9-92d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Madeleine Lenz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ульяновский подросток, устроивший расправу над своей семьёй, увлекался компьютерными играми. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Люльков. По его словам, мальчик учился в соседнем селе и характеризовался положительно.

Он был отличником... Со стороны школы характеризовался положительно, — приводит его слова ТАСС .

ЧП произошло в селе Патрикеево. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что подросток жестоко расправился с матерью, двумя четырёхлетними детьми, а также с бабушкой и дедушкой. Всего на месте трагедии было найдено пять трупов с колото-резаными ранами. Тело самого школьника нашли неподалёку от его дома. По предварительным данным, он покончил с собой. Перед убийством школьник отправил другу голосовое сообщение, в котором подробно изложил план расправы над близкими. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что по словам соседей, накануне убийства юноша гулял с друзьями. Они выпивали спирт в местном сквере и разошлись только под утро.