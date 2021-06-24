Из особняка на Рублёвке похитили редкую карточку с автографом игрока NFL

Из особняка на Рублёвском шоссе похитили карточку с автографом игрока клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди, сообщает KP.RU.

Стоимость украденного оценивается в $50 тысяч.

По информации источника издания, неизвестный пробрался в дом 50-летней российской бизнесвумен в элитном коттеджном посёлке на Рублёвке. Когда женщина обнаружила пропажу, она проверила все ценные вещи, недоставало только коллекционной карточки.

Прибывшие полицейские составили протокол осмотра места происшествия, сняли отпечатки пальцев. Они отметили, что следов взлома обнаружено не было. По предварительной версии, к ограблению мог быть причастен один из супругов. Подозрения пали на главу семьи. В настоящее время мужчину проверяют на причастность к краже.

Ранее аукционный дом Lelands продал карточку новичка с автографом игрока клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди за рекордные $3,107 млн. Два месяца назад такая же карточка 2000 года выпуска ушла с молотка за $2,25 млн.

Том Брэди — семикратный победитель финальной игры за звание чемпиона NFL. Он считается одним из величайших игроков в американский футбол. Спортсмен признавался самым ценным игроком супербойла пять раз и трижды — регулярного сезона лиги.