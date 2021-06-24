Из особняка на Рублёвке похитили редкую карточку с автографом игрока NFL

Из особняка на Рублёвском шоссе похитили карточку с автографом игрока клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди, сообщает KP.RU.
Стоимость украденного оценивается в $50 тысяч.
По информации источника издания, неизвестный
Прибывшие полицейские составили протокол осмотра места происшествия, сняли отпечатки пальцев. Они отметили, что следов взлома обнаружено не было. По предварительной версии, к ограблению мог быть причастен один из супругов. Подозрения пали на главу семьи. В настоящее время мужчину проверяют на причастность к краже.
Ранее аукционный дом Lelands продал карточку новичка с автографом игрока клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди за рекордные $3,107 млн. Два месяца назад такая же карточка 2000 года выпуска ушла с молотка за $2,25 млн.
Том Брэди — семикратный победитель финальной игры за звание чемпиона NFL. Он считается одним из величайших игроков в американский футбол. Спортсмен признавался самым ценным игроком супербойла пять раз и трижды — регулярного сезона лиги.