Из окна ГСУ МВД в Москве выпал подозреваемый

Мужчина выпал из окна четвёртого этажа здания ГСУ МВД в Москве. Он проходил по делу о мошенничестве, а в коридоре учреждения ждал очную ставку, передаёт Telegram-канал «112».

По данным Telegram-канала, мужчина скончался в больнице. Им оказался бывший юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш, осуждённый на 12 лет за мошенничество. Он проходил по новому делу о мошенничестве. Судебное заседание было назначено на 13 октября.

Ранее сообщалось, что из окна дома на Долгоруковской улице в Москве выпала девочка-подросток. От полученных травм она погибла.