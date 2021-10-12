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Из окна ГСУ МВД в Москве выпал подозреваемый

15:20, 12 октября 2021
Из окна ГСУ МВД в Москве выпал подозреваемый Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве Фото: соцсети
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Мужчина выпал из окна четвёртого этажа здания ГСУ МВД в Москве. Он проходил по делу о мошенничестве, а в коридоре учреждения ждал очную ставку, передаёт Telegram-канал «112».

По данным Telegram-канала, мужчина скончался в больнице. Им оказался бывший юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш, осуждённый на 12 лет за мошенничество. Он проходил по новому делу о мошенничестве. Судебное заседание было назначено на 13 октября.

Ранее сообщалось, что из окна дома на Долгоруковской улице в Москве выпала девочка-подросток. От полученных травм она погибла.

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