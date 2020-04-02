Инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя под Иркутском

https://static.news.ru/photo/d22531f8-7482-11ea-9080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший лейтенант полиции Евгений Аксёнов догнал и остановил джип, нетрезвый водитель которого совершал опасные для окружающих манёвры на дороге.

Инцидент произошёл в районе поселка Трактовый Зиминского района Иркутской области. О странном поведении водителя автомобиля Toyota полицию известили другие участники движения. Когда на место прибыл наряд ДПС и попытался остановить лихача, тот проигнорировал указание и прибавил скорости. Аксёнов побежал за машиной и смог на ходу запрыгнуть на заднее сиденье, сообщили в МВД.

Выяснилось, что водитель был пьян, а в салоне находились ещё трое человек, одному из которых и принадлежала машина. Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Сам лихач пояснил, что не стал останавливаться, увидев наряд ДПС, так как осознавал, что он нетрезв.

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