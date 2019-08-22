https://static.news.ru/photo/2c302fee-c4c1-11e9-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фигуранты дела группы Новое величие Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Защитники обвиняемых по делу «Нового величия» выяснили, кто является тем таинственным свидетелем Русланом Д., на показаниях которого и строится преследование молодых людей. Им оказался молдавский программист Родион Зелинский.

Всё это удалось выяснить благодаря переписке Юлии Куницыной, которая сдавала помещение фигурантам дела для встреч. Она рассказала , что один из платежей за аренду пришёл от имени Раду Владимировича З. При этом в банковской выписке Раду З. назвали Родионом Владимировичем З.

По поводу аренды помещения с москвичкой договаривались два человека. Помимо Руслана Д., это некий Андрей Чуваев. Он сказал женщине, что «дальше делом будет заниматься Руслан Данилов». Если номер телефона Чуваева, с которого он переписывался с Куницыной, вбить в сервис «Сбербанк Онлайн» для перевода денег, то получателем выступает Родион Владимирович З.

По этому номеру телефона также можно найти резюме инженера-программиста Родиона Зелинского, которому (на момент его публикации) 32 года. Согласно резюме, с января 2016 года он работает фрилансером.

При поиске информации о нём в интернете на английском языке, можно обнаружить, что Radu Zelinski принимал участие в Международной конференции по информационной безопасности «Securitatea informationala». Там есть и его фотография 2006 года.

Двое фигурантов дела «Нового величия» опознали в этом человеке Руслана Д., сообщил « Дождю » адвокат Максим Пашков.

Десять участников организации были арестованы в Москве в марте 2018 года. По версии следствия, они хотели организовать в России государственный переворот и захватить власть. Фигуранты дела утверждают, что идею организации им подсказали сотрудники ФСБ. Сами же они всего лишь собирались в кафе и обсуждали политическую ситуацию в стране.

Суд уже вынес два приговора по делу. Так, Павла Ребровского признали виновным в создании экстремистского сообщества и дали 2,5 года колонии. Рустама Рустамова обвинили в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества и приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

В поддержку участников организации неоднократно проводились пикеты и митинги. В частности, News.ru сообщал, что осенью 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли протестные акции с общим названием «За наших и ваших детей».