Фигуранты дела группы Новое величие Фигуранты дела группы Новое величие Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Защитники обвиняемых по делу «Нового величия» выяснили, кто является тем таинственным свидетелем Русланом Д., на показаниях которого и строится преследование молодых людей. Им оказался молдавский программист Родион Зелинский.

Всё это удалось выяснить благодаря переписке Юлии Куницыной, которая сдавала помещение фигурантам дела для встреч. Она рассказала, что один из платежей за аренду пришёл от имени Раду Владимировича З. При этом в банковской выписке Раду З. назвали Родионом Владимировичем З.

По поводу аренды помещения с москвичкой договаривались два человека. Помимо Руслана Д., это некий Андрей Чуваев. Он сказал женщине, что «дальше делом будет заниматься Руслан Данилов». Если номер телефона Чуваева, с которого он переписывался с Куницыной, вбить в сервис «Сбербанк Онлайн» для перевода денег, то получателем выступает Родион Владимирович З.

По этому номеру телефона также можно найти резюме инженера-программиста Родиона Зелинского, которому (на момент его публикации) 32 года. Согласно резюме, с января 2016 года он работает фрилансером.

При поиске информации о нём в интернете на английском языке, можно обнаружить, что Radu Zelinski принимал участие в Международной конференции по информационной безопасности «Securitatea informationala». Там есть и его фотография 2006 года.

Двое фигурантов дела «Нового величия» опознали в этом человеке Руслана Д., сообщил «Дождю» адвокат Максим Пашков.

Десять участников организации были арестованы в Москве в марте 2018 года. По версии следствия, они хотели организовать в России государственный переворот и захватить власть. Фигуранты дела утверждают, что идею организации им подсказали сотрудники ФСБ. Сами же они всего лишь собирались в кафе и обсуждали политическую ситуацию в стране.

Суд уже вынес два приговора по делу. Так, Павла Ребровского признали виновным в создании экстремистского сообщества и дали 2,5 года колонии. Рустама Рустамова обвинили в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества и приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

В поддержку участников организации неоднократно проводились пикеты и митинги. В частности, News.ru сообщал, что осенью 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли протестные акции с общим названием «За наших и ваших детей».

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