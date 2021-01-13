Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане

Блогер Илья Варламов, его жена и основатель «Медиазоны» Пётр Верзилов были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане. Также вместе с ними были задержаны ещё двое спутников — все граждане России.
О происшествии
Они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолёта и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении, — отметил Варламов.
Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но они их не отдали. Позднее Варламов сообщил, что им объявили, что они арестованы.
Ранее Илья Варламов вошёл в десятку самых влиятельных блогеров России. Первую строчку топ-10 занял Юрий Дудь, вторую и третью — Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева. На четвёртом месте — Илья Варламов, на пятом — Евгений Баженов. Далее идут Артемий Миллер, Ида Галич, Николай Соболев, Екатерина Шульман и Елена Мироненко (Лена Миро), писал NEWS.ru.