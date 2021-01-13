Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане

https://static.news.ru/photo/1d010496-5591-11eb-8ff2-fa163e074e61_660.jpg Илья Варламов и Пётр Верзилов (на заднем плане) Фото: Ilya Varlamov/twitter.com

Блогер Илья Варламов, его жена и основатель «Медиазоны» Пётр Верзилов были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане. Также вместе с ними были задержаны ещё двое спутников — все граждане России.

О происшествии сообщил в Telegram сам Илья Варламов. По его словам, они приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу Южного Судана Джубу. Там какие-то военные начали обыскивать их багаж и увидели у него пульт от дрона. При этом самого дрона у блогера не было, поскольку его ещё раньше забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде.

Они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолёта и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении, — отметил Варламов.

Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но они их не отдали. Позднее Варламов сообщил, что им объявили, что они арестованы.

Ранее Илья Варламов вошёл в десятку самых влиятельных блогеров России. Первую строчку топ-10 занял Юрий Дудь, вторую и третью — Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева. На четвёртом месте — Илья Варламов, на пятом — Евгений Баженов. Далее идут Артемий Миллер, Ида Галич, Николай Соболев, Екатерина Шульман и Елена Мироненко (Лена Миро), писал NEWS.ru.