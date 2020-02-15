Актёр и художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьёв попал в ДТП в Санкт-Петербурге, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения. Худрук сбил мужчину в районе улицы Коллонтай.
Об этом
Жена пострадавшего
Он без сознания, в очень тяжёлом состоянии. На ровном месте сделал человека инвалидом, — пожаловалась женщина.
Ранее NEWS.ru писал о дорожно-транспортном происшествии в Омске. Пенсионер наехал на мужчину, заснувшего в снегу прямо на парковке. В больнице выяснилось, что наезд спас пострадавшему жизнь — мужчина был на грани смерти от обморожения.
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