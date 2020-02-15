https://static.news.ru/photo/74e8fb86-4ff3-11ea-8af9-fa163e074e61_660.jpg Виктор Соловьёв Фото: licedei.com

Актёр и художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьёв попал в ДТП в Санкт-Петербурге, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения. Худрук сбил мужчину в районе улицы Коллонтай.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Правоохранители задержали Соловьёва для выяснения обстоятельств происшествия.

Жена пострадавшего рассказала телеканалу, что её супругу ампутировали ногу. Вторая нога при этом серьёзно травмирована.

Он без сознания, в очень тяжёлом состоянии. На ровном месте сделал человека инвалидом, — пожаловалась женщина.

Ранее NEWS.ru писал о дорожно-транспортном происшествии в Омске. Пенсионер наехал на мужчину, заснувшего в снегу прямо на парковке. В больнице выяснилось, что наезд спас пострадавшему жизнь — мужчина был на грани смерти от обморожения.