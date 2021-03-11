Хранение или организация: школьникам-анархистам изменили обвинение

Троим школьникам из города Канска Красноярского края, задержанным ФСБ в июне 2020 года после расклейки листовок против социального расслоения и репрессий, следствие изменило обвинение. Вместо «участия в террористическом сообществе» Никите Уварову, Денису Михайленко и Богдану Андрееву вменили изготовление и хранение взрывных веществ. Кроме того, они проходят по делу о «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности». Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение, но поскольку фигуранты являются несовершеннолетними, им такой срок не грозит. NEWS.ru выяснил, как подростки из Сибири, увлекающиеся анархизмом, оказались за решёткой и при чём здесь компьютерная игра Minecraft.

«Выявлены новые эпизоды»

Как сообщает управление СК по Красноярскому краю и Хакасии, «в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по материалам УФСБ в отношении троих 15-летних подростков по факту прохождения обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) были получены данные о возможной причастности подростков к участию в террористическом сообществе и по факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ)». Но в ходе следствия выяснилось, что школьники не причастны ко второму составу, и уголовное преследование по нему прекратили.

Вместе с тем в ходе следствия выявлены новые эпизоды преступной деятельности подростков. 9 марта 2021 года в отношении них возбуждено четыре эпизода преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённое группой лиц по предварительному сговору), и три эпизода преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённое группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении регионального главка СК.

Следствие полагает, что фигуранты с октября 2019-го по июнь 2020 года «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности». Они якобы «самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготавливали их и отрабатывали применение на практике». Также они, по версии СК, «изготавливали и расклеивали листовки, содержащие информацию о публичном оправдании терроризма».

Уголовные дела канских подростков соединены в одно производство, добавляет ведомство. При этом в управлении СК завершили свой пресс-релиз обращением к СМИ и жителям Красноярского края «воздержаться от собственной интерпретации событий», а также «предоставить следователям возможность квалифицированно разобраться в обстоятельствах дела и дать объективную правовую оценку».

ГСУ СК России по Красноярскому краю/vk.com

Таким образом, СК снял с фигурантов особо тяжкую статью, по которой к длительным срокам были осуждены анархисты и антифашисты — фигуранты дела так называемой организации «Сеть», запрещённой в РФ. Однако по статье о «террористическом обучении», предусматривающей санкцию вплоть до пожизненного заключения, школьникам из Красноярского края грозит до 10 лет лишения свободы — таково максимальное уголовное наказание, предусмотренное для несовершеннолетних. Кроме этого, обвиняемый по данной статье освобождается от уголовной ответственности, если он способствовал «раскрытию совершённого преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления». То есть избежать колонии подросткам-анархистам позволит активное сотрудничество со следствием и снятие обвинения по статьям о хранении и изготовлении взрывчатки, по каждой из которых им грозит максимальная санкция до восьми лет колонии.

Как писала Baza, химией увлекался Богдан Андреев, у которого во время обыска якобы изъяли селитру. Издание приводило слова Дениса Михайленко о том, что они «проводили опыты: скажем так, для зрелища», решив «коктейль Молотова сделать», а «потом его на заброшке в стену кинули». Также школьники «пробовали дымовухи из селитры и сахара».

NEWS.ru попытался поговорить с адвокатом одного из фигурантов дела Владимиром Васиным, однако он оказался недоступным для комментариев. В январе он говорил , что скоро с него должны взять подписку о неразглашении, после чего он не сможет давать прессе пояснения по делу до завершения суда.

«Не позднее 31 августа»

Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева, а также ещё двух молодых людей ФСБ задержала 6 июня 2020 года в Канске после появившихся в городе листовок, посвящённых социальному неравенству, а также солидарности с заключёнными-анархистами — математиком Азатом Мифтаховым и фигурантами дела «Сети» (запрещённая в России организация). Кроме этого, агитационная продукция, заинтересовавшая силовиков, содержала информацию о студенте Михаиле Жлобицком, который 31 октября 2018 года подорвал себя в здании архангельского УФСБ.

Через два дня Андрееву, Михайленко и Уварову, которым тогда было 14 лет, предъявили обвинение в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности». В ноябре 2020 года им инкриминировали ещё одну статью УК — «организация террористического сообщества и участие в нём».

В постановлении об избрании меры пресечения Никите Уварову в виде содержания под стражей говорится , что он «обвиняется в том, что в период с февраля 2020 года по 6 июня 2020 года в городе Канске, придерживаясь идеологии анархизма с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства для достижения ликвидации государственных институтов управления, а также мести за несправедливо и ошибочно, по его мнению, осуждённых единомышленников, в том числе лиц из состава сообщества „Сеть“, признанного террористической организацией, действуя по предварительному сговору с Михайленко Д. С. и Андреевым Б. Е., проходил обучение в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности — совершения в летний период 2020 года, то есть не позднее 31 августа 2020 года, на территории г. Канска Красноярского края террористического акта путём совершения взрывов в зданиях, в которых расположены правоохранительные органы».

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По данным защиты, в материалах дела в качестве доказательств вины школьников помимо политических листовок приводится критика спецслужб в личной переписке. Из неё силовики узнали, что фигуранты построили в игре Minecraft здание ФСБ и собирались его «взорвать» (после того как новости об этом разошлись по СМИ, один из красноярских единороссов предложил запретить это компьютерное приложение). Ещё им вменяется то, что они обсуждали «экстремистскую» литературу и рецепты по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также подожгли бутылку с зажигательной смесью в одном из заброшенных зданий.

После задержания Андреев и Михайленко признали вину и оказались под домашним арестом за сотрудничество со следствием. Как утверждает сторона защиты, под давлением силовиков дети написали заявления с просьбой отправить в СИЗО Уварова, который вину не признал и в итоге оказался под стражей. Но спустя несколько месяцев Михайленко также попал за решётку, поскольку якобы не соблюдал условия домашнего ареста и пользовался Интернетом. К тому же его мать лишили статуса законного представителя, поскольку «она работает и не может следить за ребёнком дома».

По словам матери Никиты Уварова, после отказа сына давать признание, силовики «на третий день просто принесли готовый протокол допроса», в котором в частности говорилось: «Планировали совершить теракт до 31 августа». Затем школьнику ещё раз предлагали подписать явку с повинной, комментируя это тем, что если бы он признался, то «ничего такого бы не было». Анна Уварова при этом уверяет, что её сына «не били и не заставляли подписывать признательные показания».

Ещё двое задержанных оказались совершеннолетними, знакомыми со школьниками по переписке. Они проходят в статусе свидетелей. Один из них якобы является внуком экс-мэра Канска Надежды Качан, которую судят за халатность, повлёкшую смерть нескольких человек во время крупного пожара в мае 2017 года, вспыхнувшего на китайской лесопилке и затем перекинувшегося на окрестные дома.

Второй свидетель по имени Иван, задержанный вместе со школьниками, в одном из интервью рассказывал , что сотрудники ФСБ, перед тем как схватить подростков, заставили его написать в общий чат провокационный текст с вопросом, кто в тот день расклеил листовки анархической организации «Народная самооборона». В ответ Денис Михайленко сообщил: «Ну, мы клеили». На это Иван написал: «Нот бэд. Сегодня около казначейства видел листовку. Менты чёт снимали». После этого сотрудники ФСБ потребовали от Ивана назначить школьникам встречу, на которой всех их задержали.