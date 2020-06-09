Ходивший два дня по лесу в Башкирии мальчик находится в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/50dd478a-77b5-11ea-88e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Найденный спустя двое суток после ухода из дома в башкирском селе 6-летний мальчик по имени Ренель помещён в отделение реанимации.

Дошкольник вышел погулять 5 июня в деревне Урмантау Салаватского района и не вернулся домой, спустя двое суток он был найден живым в лесу у реки. В тот же день он был доставлен в районную больницу для лечения, передаёт РИА Новости.

В Минздраве рассказали, что мальчик находится в сознании, разговаривает с врачами и может принимать пищу и питьё.

По словам главного врача Малоязовской центральной районной больницы Алика Салахова, за время скитаний по лесу ребёнок немного переохладился, обезвожен и искусан комарами и клещами, а также находится в стрессовом состоянии, он растерян, сообщает газета «На земле Салавата».

По данным местных СМИ и сообществ в соцсетях, семья мальчика не является вполне благополучной.

«Просьба, больше внимания уделите, пожалуйста, семье. Там определённые проблемы есть, чтобы паренёк больше не терялся», — заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Как писал NEWS.ru ранее, десятилетний ребёнок, заблудившийся в тайге, прошёл за трое суток 40 километров. Об этом заявила руководитель поискового отряда имени Ирины Бурхановой Ксения Макарова.