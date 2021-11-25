Губернатор Кемеровской области сообщил о девяти погибших на шахте

Число погибших на шахте «Листвяжная» на Кузбассе увеличилось до девяти. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивелёв. По его словам, под землёй до сих пор остаются люди, однако есть надежда, что пожара там нет и они живы, сообщает РИА Новости.

Как отметил Цивилёв, сейчас возле места происшествия развёрнуты автобусы и палатка, где собрались родственники шахтёров. К ним выходят представители шахты, постоянно рассказывают им о текущей ситуации.

Сейчас дополнительных сил и средств нам для проведения поисково-спасательных операций не требуется. Мы справляемся полностью своими силами. У нас ещё есть запасные отделения, которые находятся в резерве, — отметил губернатор.

Как пояснил Цивилёв, глубина самого дальнего штрека, куда направляются спасатели, 400 метров. Пока сильного задымления там нет, поэтому есть надежда найти людей живыми. Также в шахте работает вентиляция, воздух откачивается. Однако, по его словам, связи с шахтёрами у них нет, система связи под землёй не работает.

Ранее издание URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что в результате пожара на угольной шахте «Листвяжная» погибли 11 человек.

Сигнал о задымлении в вентиляционном штреке поступил в экстренные службы в 05:07. На тот момент в шахте находились 287 человек, началась экстренная эвакуация. Спасателям удалось вывести на поверхность 236 человек. Судьба 49 шахтёров остаётся неизвестной.