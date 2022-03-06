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Губернатор Гладков опроверг информацию об обстреле Белгорода ВСУ

10:31, 06 марта 2022
Губернатор Гладков опроверг информацию об обстреле Белгорода ВСУ Губернатор Вячеслав Гладков Фото: vk.com/gladkov_vv
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Информация о том, что находящийся рядом с границей с Украиной Белгород подвергся обстрелу с украинской стороны, не соответствует действительности, написал в воскресенье в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Так он прокомментировал сообщения о том, что в городе в воздухе произошёл взрыв накануне вечером.

Ночь в Белгородской области прошла достаточно спокойно, за исключением происшествия в Белгороде, где на одной из улиц произошёл хлопок, вспышка, — написал Гладков.

По словам главы региона, инцидент расследуют следственные органы. Видео с зафиксированной вспышкой появилось 5 марта в местных пабликах.

Мы точно понимаем, что это никакой не обстрел. Это фейковая информация, которая появилась вчера вечером, не соответствует действительности. Пострадавших нет. Разрушений серьёзных нет, в нескольких местах повреждена обшивка жилого дома, но выехали аварийные службы, выехал мэр, с жильцами проговорили, все спокойны, — сообщил Гладков.

Ранее Губернатор Белгородской области сообщил, что семь жилых домов в регионе были повреждены снарядами, прилетевшими со стороны Украины. Гладков также отметил, что жильцы повреждённых домов были переселены в гостиницы.

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