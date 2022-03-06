Губернатор Гладков опроверг информацию об обстреле Белгорода ВСУ

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В Приморье с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда. Движение на участке остановлено в обоих направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Инцидент произошёл 01:46 по московскому времени на станции Перелётный двухпутного электрифицированного участка Владивосток — Сибирцево. Произошел сход семи вагонов в грузовом поезде. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях, — говорится...