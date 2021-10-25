Грузовой самолёт потерпел крушение в Индонезии

Авиакатастрофа с участием грузового самолёта произошла в понедельник, 25 октября, на территории аэропорта в провинции Папуа. Информацию об этом опубликовало агентство «Синьхуа», сославшись на источник в Министерстве транспорта Индонезии.

По имеющейся информации, в результате крушения погиб один пилот самолёта, второй пилот выжил, но получил травмы. Они не смогли совершить безопасную посадку из-за густого тумана. Воздушная гавань закрыта. На месте крушения работают экстренные службы.

Ранее авиакатастрофа произошла в Мензелинском районе Татарстана. Самолёт принадлежит местному аэроклубу. На борту находились 23 человека, включая членов экипажа. Из них погибли 16, в том числе двое пилотов.

Согласно одной из версий, крушение Let L-410 могло произойти из-за перегруза, поскольку в самолёте находилось больше людей, чем это предусмотрено эксплуатационными требованиями. Кроме того, допускается, что к катастрофе могла привести техническая неисправность или ошибка пилотов.