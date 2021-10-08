Названа возможная причина крушения самолёта в Татарстане

Перегруз мог стать причиной падения самолёта с парашютистами в Татарстане. Кроме того, специалисты не исключают версию об ошибке экипажа и неисправности самого воздушного судна, сообщил источник ТАСС в авиационных кругах.

На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения, — сказал собеседник.

Let L-410 Turbolet принадлежит местному аэроклубу. Он был разработан в 60-х годах в Чехословакии. Воздушное судно данного типа предназначено для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и на аэродромах с короткими полосами.

Самолёт, разбившийся в Мензелинском районе республики, был выпущен в апреле 1987 года. Информация об этом следует из карточки воздушного судна на сайте russianplanes.net.

Согласно информации на сайте аэроклуба, пассажировместимость Let L-410 — 19 человек. Всего на борту рухнувшего самолёта находились 23 человека. По уточнённым данным, погибли 16 человек, в их числе — два пилота. Семерых спасатели извлекли живыми.

Ранее в Сети появились первые кадры с места авиакатастрофы в Татарстане.