Граната взорвалась в руках у мужчины в Москве

Страйкбольная граната разорвалась в руках у мужчины на севере Москвы. Пострадавший доставлен в больницу.
Происшествие случилось на улице Петрозаводской в районе дома № 15 — рядом с супермаркетом. Причина — неосторожное обращение с пиротехническим изделием,
По предварительным данным, мужчина получил ранения рук и груди. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пьяный житель подмосковной Коломны угрожал полицейским учебной гранатой. Его задержали.
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