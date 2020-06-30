Происшествия

Граната взорвалась в руках у мужчины в Москве

04:37, 01 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страйкбольная граната разорвалась в руках у мужчины на севере Москвы. Пострадавший доставлен в больницу.

Происшествие случилось на улице Петрозаводской в районе дома № 15 — рядом с супермаркетом. Причина — неосторожное обращение с пиротехническим изделием, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, мужчина получил ранения рук и груди. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пьяный житель подмосковной Коломны угрожал полицейским учебной гранатой. Его задержали.

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