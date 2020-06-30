Граната взорвалась в руках у мужчины в Москве

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Тела трёх подростков найдены на чердаке 23-этажного дома в подмосковных Люберцах. Внешних признаков насильственной смерти на останках молодых людей нет.

Следственный комитет уже занялся проведением проверки по факту случившегося. Место происшествия осмотрено криминалистами, изъяты имеющие для следствия значение предметы, сообщает СУ СКР по Московской области. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что...