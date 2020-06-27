Мужчина, угрожавший учебной гранатой полицейским в Коломне, задержан

https://static.news.ru/photo/5c7e57b0-b8b4-11ea-8a76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный житель подмосковной Коломны угрожал полицейским учебной гранатой. Его задержали.

Как сообщает РИА Новости ос ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошёл после того, как жительница Коломны позвонила в дежурную часть и сообщила, что у неё произошел конфликт с её пьяным сыном. По словам женщины, он требовал денег на алкоголь и бил её.

На требование прибывших полицейских проехать с ними в отделение, дебошир достал предмет, похожий на боевую гранату и стал угрожать. Полиция применила оружие. Мужчине оказали первую помощь и доставили в больницу. После чего следователь ГУ СК по Московской области задержал злоумышленника.

Задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, — цитирует сообщение пресс-службы агентство.

Отмечается, что по данным инженера-сапёра Росгвардии, граната оказалась учебной.

Как писал NEWS.ru, суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей.