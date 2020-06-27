Мужчина, угрожавший учебной гранатой полицейским в Коломне, задержан

Пьяный житель подмосковной Коломны угрожал полицейским учебной гранатой. Его задержали.
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На требование прибывших полицейских проехать с ними в отделение, дебошир достал предмет, похожий на боевую гранату и стал угрожать. Полиция применила оружие. Мужчине оказали первую помощь и доставили в больницу. После чего следователь ГУ СК по Московской области задержал злоумышленника.
Задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, — цитирует сообщение пресс-службы агентство.
Отмечается, что по данным инженера-сапёра Росгвардии, граната оказалась учебной.
Как писал NEWS.ru, суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей.
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