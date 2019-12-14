Трое грабителей вынесли драгоценности стоимостью 50 млн фунтов стерлингов из лондонского дома фотомодели и телекомментатора Тамары Экклстоун, дочери миллиардера и экс-главы чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоуна.
В 57-комнатное здание неизвестные проникли через сад, уточняет The Sun. Их добычей стали драгоценные кольца, серьги и свадебный подарок Тамары — браслет от Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов.
Это самая шокирующая кража, потому что это один из самых защищённых домов в Лондоне на одной из самых безопасных улиц британской столицы, — цитирует газета слова одного из жителей района.
В доме воры провели около 50 минут. Они нашли и вскрыли сейфы Тамары и её супруга Джея Ратленда. Ограбление было совершено после того, как Экклстоун с семьёй уехала на рождественские каникулы. Информацию о случившемся подтвердил её пресс-секретарь.
В районе, где проживает Тамара Экклстоун, также расположены дома владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, бизнесмена Джона Ханта, китайского миллиардера Вана Цзяньлиня и принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Ранее NEWS.ru писал, что в лондонском боро Харинги неизвестные вынесли из дома множество ювелирных украшений, дизайнерскую одежду и «значительное количество» денежных средств. Ограбление было совершено, когда в здании находилась хозяйка и её дети.