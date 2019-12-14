https://static.news.ru/photo/6f232902-1fd2-11ea-9730-fa163e074e61_660.jpg Тамары Экклстоун Фото: tamaraecclestoneofficial/instagram.com

Трое грабителей вынесли драгоценности стоимостью 50 млн фунтов стерлингов из лондонского дома фотомодели и телекомментатора Тамары Экклстоун, дочери миллиардера и экс-главы чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоуна.

В 57-комнатное здание неизвестные проникли через сад, уточняет The Sun. Их добычей стали драгоценные кольца, серьги и свадебный подарок Тамары — браслет от Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов.

Это самая шокирующая кража, потому что это один из самых защищённых домов в Лондоне на одной из самых безопасных улиц британской столицы, — цитирует газета слова одного из жителей района.

Tomorrow's front page: F1 heiress Tamara Ecclestone has 50million worth of jewellery stolen in 50 minutes https://t.co/EfNBpwzOLV pic.twitter.com/gHZFa2QcBJ — The Sun (@TheSun) December 15, 2019

В доме воры провели около 50 минут. Они нашли и вскрыли сейфы Тамары и её супруга Джея Ратленда. Ограбление было совершено после того, как Экклстоун с семьёй уехала на рождественские каникулы. Информацию о случившемся подтвердил её пресс-секретарь.

В районе, где проживает Тамара Экклстоун, также расположены дома владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, бизнесмена Джона Ханта, китайского миллиардера Вана Цзяньлиня и принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Ранее NEWS.ru писал, что в лондонском боро Харинги неизвестные вынесли из дома множество ювелирных украшений, дизайнерскую одежду и «значительное количество» денежных средств. Ограбление было совершено, когда в здании находилась хозяйка и её дети.