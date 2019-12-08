https://static.news.ru/photo/69c1deaa-e8b8-11e9-a745-fa163e074e61_660.jpg Фото: US.Navy/Global Look Press

Крупный пожар случился в Одинцовском районе Подмосковья. Загорелась трёхэтажная гостиница «Усадьба Ромашково» на Советской улице в одноимённом селе.

Огнём охвачены 400 кв. м. На место отправлены крупные силы пожарных, в том числе из Москвы, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что завершились поисковые работы на месте возгорания на резервуаре нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино» в Татарстане. Спасатели провели шесть заходов в загазованную зону. Они столкнулись с трудностями из-за того, что так называемый поплавок был повреждён и полностью закрыл дно резервуара. Также возникли сложности с транспортировкой тел погибших из-за сломанных конструкций.