Крупный пожар случился в Одинцовском районе Подмосковья. Загорелась трёхэтажная гостиница «Усадьба Ромашково» на Советской улице в одноимённом селе.
Огнём охвачены 400 кв. м. На место отправлены крупные силы пожарных, в том числе из Москвы, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что завершились поисковые работы на месте возгорания на резервуаре нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино» в Татарстане. Спасатели провели шесть заходов в загазованную зону. Они столкнулись с трудностями из-за того, что так называемый поплавок был повреждён и полностью закрыл дно резервуара. Также возникли сложности с транспортировкой тел погибших из-за сломанных конструкций.
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