Горящий склад на юге Москвы обрушился

https://static.news.ru/photo/c5112a3c-1d09-11eb-8483-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mosmchs

Склад газовых баллонов на юге Москве обрушился в результате пожара.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС РФ. На месте ЧП всё ещё слышны разрывы, над зданием склада виден огненный столб. По некоторым данным, огонь мог перекинуться на газозаправочную станцию.

Сообщение о возгорании на складе на улице Газопровод, 4а, экстренные службы получили утром 2 ноября. Пламя уже уничтожило две ёмкости с газом. По данным МЧС, в ходе пожара могло произойти несколько взрывов. Пожарным для ликвидации горения потребовался бронещит.

Причины инцидента выясняются, также уточняется информация о наличии пострадавших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что огонь вспыхнул на магистральном газопроводе «Прогресс» в Ямало-Ненецком автономном округе. Пожар произошёл на 59-м км берущего начало в Ямбургском месторождении газопровода, отключён участок магистрали с 32-го по 60-й км.