Горящий склад на юге Москвы обрушился

Склад газовых баллонов на юге Москве обрушился в результате пожара.
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Сообщение о возгорании на складе на улице Газопровод, 4а, экстренные службы получили утром 2 ноября. Пламя уже уничтожило две ёмкости с газом. По данным МЧС, в ходе пожара могло произойти несколько взрывов. Пожарным для ликвидации горения потребовался бронещит.
Причины инцидента выясняются, также уточняется информация о наличии пострадавших.
Ранее NEWS.ru сообщал, что огонь вспыхнул на магистральном газопроводе «Прогресс» в Ямало-Ненецком автономном округе. Пожар произошёл на 59-м км берущего начало в Ямбургском месторождении газопровода, отключён участок магистрали с 32-го по 60-й км.