https://static.news.ru/photo/3a652dae-52e6-11ea-8266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали за взятку главу рабочего посёлка Ванино в Хабаровском крае Александра Орлова. Об этом в среду, 19 февраля, журналистам рассказал информированный источник в правоохранительных органах.

Собеседник сотрудников СМИ не уточнил сумму взятки, за получение которой был задержан Орлов. Официальная информация от МВД по делу главы посёлка Ванино в настоящее время отсутствует.

Также ситуацию в разговоре с журналистами прокомментировали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», членом которой является Орлов. Там отметили, что дело находится на контроле.

Политсовет Ванинского местного отделения, руководствуясь уставом, примет решение о приостановке его членства в партии в случае подтверждения информации о возбуждении уголовного дела, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Единой России».

Как ранее писал NEWS.ru, прокурор Берёзовского района Красноярского края Бекхан Асланов арестован на два месяца за получение взятки в 500 тыс. рублей. Деньги он получил от бизнесмена за общее покровительство и попустительство в интересах предпринимателя.