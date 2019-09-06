https://static.news.ru/photo/a7f0f1f8-d098-11e9-a70f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, юрист и правозащитник Михаил Федотов считает, что должность председателя ЦИК должна относиться к числу охраняемых государством. Так он прокомментировал нападение, которое было совершено на Эллу Памфилову в её доме.

Я думаю, что человек, занимающий пост председателя Центральной избирательной комиссии, должен относиться к числу охраняемых лиц. Памфиловой должна быть предоставлена государственная охрана. Удивительно, что этого не было сделано раньше, — сказал News.ru Федотов.

По его словам, чтобы понять, из-за чего на Памфилову было совершено нападение, нужно найти злоумышленника и выяснить его истинные мотивы.

Разбойное нападение — это одна история, а нападение, связанное с государственной и общественной деятельностью Эллы Александровны, это другая история. Причём одно может быть замаскировано под другое, — отметил глава СПЧ.

Как писал News.ru, на Памфилову напал неизвестный. В ночь на 6 сентября он проник на территорию дома, несколько раз ударил её электрошокером и скрылся. В настоящее время следователи не связывают нападение на главу ЦИК с её профессиональной деятельностью. Целью злоумышленников было ограбление.