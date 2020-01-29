В Москве госпитализировали главу Республики Алтай Олега Хорохордина. Ему стало плохо во время командировки.
Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов подтвердил госпитализацию начальника. Хорохордину понадобилась помощь из-за проблем с желудком. Первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов будет временно исполнять его обязанности,
Как ранее писал NEWS.ru, главному редактору RT Маргарите Симоньян стало плохо в администрации президента. Её госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Медики отмечают, что у журналистки были обнаружены проблемы с сердцем.
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