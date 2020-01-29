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В пресс-службе управления Госавтоинспекции по Москве сообщили, что на западе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Инцидент произошёл на Кутузовском проспекте в районе дома 45. Водитель легкового автомобиля сбил взрослого и ребёнка на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт ТАСС....