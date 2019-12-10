https://static.news.ru/photo/39c0fed4-1b1c-11ea-82aa-fa163e074e61_660.jpg Людмила Глушко Фото: chernomorskoe-rk.ru

Глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко погибла в аварии, которая произошла на трассе Черноморское — Евпатория. Кроме того, жертвами ДТП стали ещё три человека. Об этом стало известно во вторник, 10 декабря.

На трассе в Крыму произошло лобовое столкновение двух автомобилей — KIA и Ford. Авария случилась в 08:50 мск.

Факт ДТП в разговоре с журналистами подтвердили сотрудники пресс-службы МВД по республике.

В Черноморском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей: KIA и Ford. В результате погибли четыре человека: двое находились в KIA, двое — в Ford. Устанавливаются обстоятельства аварии, — передаёт сообщение «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в аварии с участием микроавтобуса в Оренбургской области. По информации УМВД, столкнулись небольшой грузовик и микроавтобус, которые в итоге загорелись.