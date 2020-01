По его словам, Бурич направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

In a letter to President Zelensky @ZelenskyyUa Secretary General Marija Pejčinović Burić expresses her condolences to the families of the victims of the Ukrainian plane crash and conveys her solidarity with the Ukrainian people on behalf of the Council of Europe @DmytroKuleba pic.twitter.com/qLx6BFNQbS