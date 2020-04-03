Генерала МВД РФ Бирюкова арестовали по делу о коррупции

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Сотрудники ФСБ предотвратили два теракта — в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Всего задержано четверо террористов, один уничтожен. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По его данным, трое были задержаны в городе Лянтор в ХМАО при помощи сотрудников МВД России....