Генерала МВД РФ Бирюкова арестовали по делу о коррупции

https://static.news.ru/photo/62f99098-75c3-11ea-b1cf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генерал МВД России Александр Бирюков заключён под стражу до 1 июня. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Александру Бирюкову в виде заключения под стражу до 1 июня, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Бирюков является фигурантом нового дела о коррупции в центральном аппарате министерства.
Следствие считает, что замначальника Следственного департамента Александр Красовский и Бирюков совместно со старшим следователем Александром Брянцевым способствовали переводу владельца компании Optima Development Альберта Худояна под домашний арест.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ провели обыск в Следственном департаменте Министерства внутренних дел России.