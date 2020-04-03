Происшествия

Генерала МВД РФ Бирюкова арестовали по делу о коррупции

18:46, 03 апреля 2020 54
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал МВД России Александр Бирюков заключён под стражу до 1 июня. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Александру Бирюкову в виде заключения под стражу до 1 июня, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Бирюков является фигурантом нового дела о коррупции в центральном аппарате министерства.

Следствие считает, что замначальника Следственного департамента Александр Красовский и Бирюков совместно со старшим следователем Александром Брянцевым способствовали переводу владельца компании Optima Development Альберта Худояна под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ провели обыск в Следственном департаменте Министерства внутренних дел России.

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