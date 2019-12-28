Ангар загорелся в районе дома № 28 на улице Подольских Курсантов в Москве. Внутри сооружения происходят хлопки газовых баллонов.
Огонь быстро распространяется. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Уже обрушилась кровля по всей площади ангара, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека погибли при пожаре в частном доме недалеко от Сергиева Посада Московской области. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Инцидент произошёл в посёлке Абрамцево. Пожарным удалось справиться с огнём.
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