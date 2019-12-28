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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме недалеко от Сергиева Посада Московской области. Площадь возгорания составила 120 кв. м.

Инцидент произошёл в посёлке Абрамцево, передаёт ТАСС. Пожарным удалось справиться с огнём.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют личности погибших.

Ране NEWS.ru писал о том, что пожар произошёл в самарском трамвае в результате короткого замыкания. Из транспорта эвакуировались 10 пассажиров. Пострадавших нет.