Четыре человека погибли при пожаре в частном доме недалеко от Сергиева Посада Московской области. Площадь возгорания составила 120 кв. м.
Инцидент произошёл в посёлке Абрамцево,
В настоящий момент сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют личности погибших.
Ране NEWS.ru писал о том, что пожар произошёл в самарском трамвае в результате короткого замыкания. Из транспорта эвакуировались 10 пассажиров. Пострадавших нет.
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