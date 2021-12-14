Газопровод вспыхнул на Ставрополье из-за прорыва трубы

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Прорыв газовой трубы с последующим факельным возгоранием произошёл на территории Кочубеевского округа в Ставропольском крае. По данным спасателей, повреждена труба диаметром 500 мм, сообщает ГТРК «Ставрополье».

Уточняется, что авария произошла между хутором Усть-Невинский и станицей Беломечетской. Угрозы населённым пунктам нет. На месте работает 21 человек и восемь единиц техники.

«В 20:25 мск <...> поступила информация от ЕДДС Кочубеевского муниципального округа о том, что в результате прорыва газопроводной трубы происходит факельное горение между населёнными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. Угрозы населённым пунктам нет», — уточняет сообщение краевого ГУ МЧС ТАСС .

Высота пламени на горящем газопроводе составляет полтора метра, пишет РИА Новости .

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске пострадали три человека. Серия хлопков произошла внутри вытяжного шкафа.